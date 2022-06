El colegio del corregimiento de Liberia de Anorí se sigue cayendo a pedazos

Desde hace varios meses la comunidad del corregimiento de Liberia, municipio de Anorí, ha denunciado que el colegio que atiende a 260 estudiantes desde preescolar hasta el grado 11 se está cayendo a pedazos, lo que está poniendo en riesgo a los estudiantes y a los 11 profesores que allí laboran.

Caracol Radio publicó la denuncia el pasado 9 de marzo (Hace tres meses) y, aunque la situación es bastante grave y de alto riesgo para la comunidad, aún no hay una solución parcial y la definitiva parece demorarse, así lo contó Wilington Villar, uno de los profesores que da clase en la I.E que hoy vive esa calamidad y quien todos los días teme por un accidente “las paredes son precarias, los pisos son precarios, no hay garantías para atender la población porque genera un alto riesgo para ellos y para el personal docente. Las condiciones no son fáciles”, detalló.

Paola Quintana es la madre de dos menores de 12 y 14 años que reciben clase en la I.E. Ella ha liderado peticiones hacia las autoridades municipales, departamentales y nacionales para que eviten una tragedia con sus hijos y con los más de 260 que llegan de al menos cuatro veredas. Ella reiteró que los techos de los salones se están cayendo poco a poco, las varillas que sostienen las tejas tienen puntas oxidadas y las paredes amenazan con desplomarse.

Debido a que las autoridades no actúan, a la comunidad sí le tocó hacerlo y construyeron “ranchos” improvisados en el patio del colegio. “Debido a que se aproximaban la época de invierno y las lluvias se iban a intensificar, los padres de familia al ver esto la única opción que teníamos era hacer unos ranchos improvisados con madera y plástico por encima para que los niños no se mojaran, pero eso es todo”, agregó la mujer.

Pero esta solución, aunque de buena fe, no impide que cuando llueve, como lo está haciendo todos los días, se suspendan las clases “lo malo es que ahora en cuestiones de invierno, cuando llueve hay que devolverlos para la casa, no hay las condiciones para atenderlos cuando están las lluvias. Es más el tiempo que pasan en la casa, trabajo desde casa que lo que se pueda atender en el colegio”, aseveró el profesor Villar.

Esta queja es la segunda que interpone la comunidad este año. Se terminó el primer semestre escolar y hasta ahora solo reciben promesas de arreglos parciales y no definitivos.

Pero resaltan que desde que Caracol Radio hizo la primera denuncia en el mes de marzo, el Concejo municipal les ha atendido la queja, pero la respuesta es la misma, están adelantando la búsqueda de soluciones "en la reunión que se sostuvo la semana pasada con el Concejo que se comprometió con la administración, es que ya están consiguiendo los recursos para hacer los estudios para arrancar con la primera etapa, cuando hablamos de primera etapa es que a esta sede hay que hacerle dos pisos. La primera etapa hasta donde me dieron la información es hacer el primer piso y seguir con las dos jornadas”, contó el docente.

Pese a todo esto, el docente insiste en que lo más importante es dictar las clases a los menores, pero asegura que no es fácil por las condiciones porque el mayor temor es la deserción escolar que la situación puede generar.

“Es muy complicado por muchas cosas, por el clima, por la dificultad, por todo. No es lo mismo estar en el aula que a la intemperie. Si no implantamos atender en el colegio a los muchachos se nos iba a presentar una deserción escolar muy grande, donde prácticamente la comunidad podría perderla sede educativa. Hoy tenemos 268 estudiantes registrados”, indicó con preocupación el profesor.

Paola asegura que ninguna autoridad ha convocado a la comunidad para aclarar qué va pasar con el colegio y la incertidumbre aumenta ya que dentro de poco regresan a clases.

“Es que dicen que no le ponen mano al colegio que está actualmente, porque hay que hacer uno nuevo, y no hacen ni el nuevo para la jornada completa y tampoco arreglan el viejo que hay”, concluyó la madre de familia.

Caracol Radio trató de obtener la versión de la alcaldía por medio del secretario de educación de Anorí Mauricio Ospina, pero pese a la solicitud no recibió respuesta sobre la queja de la comunidad.