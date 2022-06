Baja vacunación está generando pérdida de inmunológico en Cúcuta

El ejemplo de los bajos niveles de vacunación que se registra en la ciudad, lo explican los profesionales de la salud, relacionados con el proceso de inmunización, para las dosis de refuerzo que se aplican con Pfizer, se han llegado a perder hasta tres dosis de las seis que pueden aplicarse por cada frasco de vacuna.

Alonso Vellojin, profesional de la salud, hace un llamado para acudir a los puestos de vacunación, la drástica reducción de dosis diarias aplicadas sigue generando alarma ante un posible rebrote.

“Seguimos en este riesgo porque es preferible, desde un plan a nivel nacional, el siguiente inconveniente, el frasquito de Pfizer sirve para seis personas, entonces que pasa, antes el protocolo decía, cuando tengamos las seis personas y se abre el frasquito y se inyecta a seis personas”.

Explicó que, “ahora no, como no hay cola, usted llega y se le pone enseguida, supongamos que en el día no alcancen a ponerse seis, que es lo que está pasando el ministerio está dándose la pela, por así llamarlo de si se pusieron tres, las otras tres se están botando”.

Agregó que, “debemos tener conciencia nosotros, el problema no somos nosotros, hay mucha gente que falta por vacunar”.

Las cifras de las autoridades indican que un promedio diario de 120 personas se está vacunando en los 25 puntos habilitados por parte de la secretaria de salud de Cúcuta.