Se quejan por abandono de una piscina olímpica de Copacabana

Manuela López Carvajal, es una profesora de natación en la piscina olímpica del barrio Cristo Rey y deportista de Hockey Subacuático que usa ese escenario deportivo para entrenar, pero no es la única, así como ella lo hacen alrededor de 300 personas semanalmente, todos se están viendo afectados desde hace varios meses, según ella, por falta de mantenimiento al agua y a las instalaciones.

Este escenario fue sede de algunas competencias en el año 2010 de los Juegos Suramericanos, de esta piscina también han salido varios campeones, por lo que la afectación es bastante por los reiterados cierres, situación que no es nueva y que viene desde hace varios años.

“De parte de nuestro club le pongo por ahí 100 personas, en esa piscina también se practica polo acuático, natación, natación con aletas, también he visto chicas de nado sincronizado entrenando allá los fines de semana”.

La joven está bastante preocupada por esta situación porque las instalaciones están en muy malas condiciones, lo que está poniendo en riesgo a los deportistas y los visitantes. El agua no es el único problema lo que ha generado que en reiteradas ocasiones el escenario tenga que estar cerrado, suspendiendo todo tipo de actividades acuáticas.

Lea también:

“Las paredes tienen de decoración unas baldosas pequeñas azules y eso está totalmente caído, como será que los niños cuando pasan por ahí caminando se les entierran esas baldosas y se hacen heridas. En los baños los fines de semana nunca hay agua. Alrededor de la piscina hay unas rejillas que son como un filtro para evitar que cosas grandes se vayan por ahí, faltan rejillas, entonces hay espacios sobrantes y los niños también se han caído. Si ves desde afuera la estructura del complejo acuático está destruida”, aseguró la docente y deportista.

La falta de tratamiento del agua es otra situación que genera un problema, como ella misma lo indica, en las paredes de la piscina se siente con una lama, el agua verde y en muy mal estado, lo que ya está generando, según ella, afectaciones a la salud de algunas personas que la usan.

“Muchas personas ya han expresado otitis, problemas como paños en la piel, que eso son hongos, problemas infecciosas cada vez que el agua se pone así”.

Esta situación estaría impidiendo que los deportistas o la misma comunidad puedan acceder a este espacio.

“La piscina desde el miércoles comenzó a ponerse turbia, muy oscura, el domingo ya era un lago y efectivamente esta semana no comenzamos actividades en el agua porque no me parece conveniente”.

Los clubes que utilizan el escenario ya se han comunicado con la alcaldía para que les solucionen el problema a la comunidad, pero la respuesta, según cuenta, no es clara y aducen ley de Garantías.

“Hicimos derechos de petición preguntando por las circunstancias de la piscina, pero nos responden que están en ley de garantías, entonces que no pueden hacer contratos, algo así, no son muy claros con las respuestas”.

Caracol Radio se comunicó con la oficina de prensa para conocer una respuesta de la alcaldía, desde donde indicaron que estaban elevando la consulta para definir un vocero, pero por el momento no han entregado una respuesta a esta queja de la comunidad.