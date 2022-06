Jessica González: una barbera que inspira a las mujeres en Cartagena

Cuando llegó desde su natal Caracas- Venezuela, Jessica González Payares siempre tuvo claro que en Colombia debía luchar por su metas y buscar un mejor futuro para ella y su familia, teniendo siempre claro que su pasión es la barbería.

Al principio fue difícil porque la situación económica que vivía, la obligó a vender productos de aseo puerta a puerta, y caminar largos trayectos buscando el sustento diariamente.

Todo cambió cuando decidió comprar un espejo en el sector de sanandresito, e iniciar con esta actividad que en el vecino país ya había desempeñado, pero que en territorio colombiano no había podido ejercer literalmente por pena.

"Un domingo había una miniteca en mi barrio La Candelaria, yo motilé a muchachos entre 14 y 18 años y desde ahí me pegué. Luego me puse afuera de mi casa e hice como 70 mil pesos el primer día; después de eso me llamaron a trabajar en un negocio que abrió el cantante 'Papo Man' donde me di a conocer", dijo Jessica.

Hoy tiene tres hijos que heredaron el talento, trabaja en la Barbería Morgan's en el centro de la ciudad, donde crece laboral y personalmente, y se ha convertido en un modelo a seguir para las mujeres que buscan posicionarse en este oficio desempeñado casi siempre por hombres.