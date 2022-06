Miércoles 8 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El CTI de la Fiscalía capturó en Bogotá al senador reelecto del partido Liberal Mario Alberto Castaño Pérez por orden de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que rinda indagatoria por presuntos hechos de corrupción.

Se le investiga por un entramado de corrupción que involucra contratos de los departamentos de Quindío, Putumayo y Chocó, entre otros. Se le acusa de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, concusión y estafa.

El senador liberal se hizo reelegir el pasado mes de marzo con una votación de casi 80.000 votos, que representa una de las más altas. Por los delitos que se le acusan se le aplicaría la figura de la Silla Vacía.

Cabe recordar que, en el Quindío, el senador Castaño ha tenido influencia, fue la fórmula de apoyo de campaña de la electa representante a la cámara Sandra Viviana Aristizabal, además apoyó la campaña del actual gobernador Roberto Jairo Jaramillo, luego estuvo cercano al alcalde de Armenia José Manuel Ríos y también se habla de amigos con contratos en la empresa Proyecta.

A la cárcel fueron enviados tres de los cuatro presuntos responsables de un ataque con ácido a una mujer en Armenia

el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Armenia determinó medida de aseguramiento carcelario en contra de Jorge Iván Guzmán Peláez, Germán Darío Valbuena Giraldo y Wilson Alberto Flórez Marulanda al considerar que los materiales probatorios como vídeos de cámaras de seguridad y testimonios son contundentes para revelar la participación en el ataque registrado el pasado 16 de mayo en el barrio Granada de la ciudad.

A la cuarta implicada en el caso Yerli Andrea Henao Rojas no le fue dictada medida de aseguramiento por lo que el juez sostuvo que no se encontraban pruebas suficientes en contra de ella.

Vale anotar que las autoridades avanzan en las investigaciones para capturar a quien contrato a estas personas para materializar la conducta delictiva.

El lunes 6 de junio llovió el 61 % de lo que llueve todo el mes de junio, de acuerdo con el boletín hidrometereológico de la Corporación Autónoma Regional del Quindío que mostró un aumento en las precipitaciones en cuatro de las estaciones ubicadas en el departamento.

Según informó Lina María Gallego, profesional especializada de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ, cuatro de las estaciones hidrometeorológicas de la entidad en el departamento registraron aumentos en las precipitaciones del 17 al 39 %.

Bomberos en el Quindío señalan que no cuentan con la dotación pertinente para la atención de emergencias por lluvias

El capitán Carlos Hernán Méndez, delegado departamental de bomberos, manifestó que se encuentran en alistamiento preventivo para atender cualquier contingencia que puede presentarse en medio de las lluvias.

Advirtió que, aunque cuentan con el personal no están al día en dotación acorde a las emergencias por la ola invernal así que espera pronto sea subsanada la situación, además las vías terciarias son las más afectadas en la zona cordillerana del departamento.

Autoridades de salud en Armenia recomiendan uso de tapabocas ante aumento de afecciones respiratorias debido a las lluvias.

La Sociedad de Activos Especiales pone a la venta y arrendo más de 400 predios que fueron objeto de extinción de dominio en el departamento del Quindío

Con el propósito de democratizar el acceso a los bienes vinculados a extinción de domino, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S realizará la Feria Inmobiliaria para las Regiones SAE mañana jueves 9 de junio en el Centro Comercial Calima en Armenia.

En esta vitrina inmobiliaria La SAE presentará un portafolio de más de 472 inmuebles disponibles para venta y arrendamiento.

En esta región cafetera hay un amplio portafolio de inmuebles, 29 apartamentos, 141 casas, 3 casas fincas, 150 fincas, 69 lotes, 21 locales comerciales, 7 bodegas y 7 oficinas, entre otros, en los municipios de Armenia, Montenegro, la Tebaida, Quimbaya, Circasia, Calarcá, Filandia, Salento, Pijao, Córdoba y Génova.

En Armenia ha disminuido el ritmo de vacunación contra COVID-19, autoridades llaman la atención para completar esquemas

El gerente de Red Salud, José Antonio Correa, reconoció que al proceso disminuir ya no cuentan con el equipo inicial, sin embargo, aseguró que avanzan en la aplicación respectiva cumpliendo con la tarea en la cobertura.

Afirmó que han evidenciado la reducción en la cuarta dosis por lo que recordó la importancia de completar los esquemas acudiendo a los puntos de vacunación que se establecen en diferentes sectores de la ciudad.

Hoy miércoles 8 de junio los puntos de vacunación contra la COVID - 19 se habilitan en el auditorio del centro comercial Bolívar y en la caseta comunal del barrio La Cecilia, etapa 1, donde se aplicarán los biológicos Pfizer, Sinovac y Janssen: únicas dosis, segundas dosis y refuerzos.

Desde Colpensiones aseguran que sin importar resultados electorales continuarán garantizando el pago de las pensiones

En su visita al departamento el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, se refirió a la campaña electoral en la que mucho se ha dicho sobre el sistema pensional. Aclaró que más allá de las votaciones la entidad seguirá respondiendo a la demanda de sus más de un millón de beneficiarios a nivel nacional por lo que envió un mensaje de tranquilidad para que confíen en la gestión.

A 315 contratistas tercerizados de Red Salud Armenia les adeudan pago de salarios

El gerente de la entidad, José Antonio Correa, entregó las claridades sobre la situación enfatizando en que a raíz de la liquidación de EPS se ha agudizado la crisis de la salud.

Sostuvo que no son responsables directos del pago porque es la contratación tercerizada, sin embargo, destacó que la empresa se encuentra en el tiempo para realizar el pago. Resaltó que el personal de planta y contratistas directos están al día en pagos, pero establecen el acompañamiento para superar la dificultad.

El gerente indicó que la situación es crítica por la intervención que realiza la Superintendencia en EPS que no cumplen con las condiciones entendiendo que es una buena iniciativa, pero que ahora el impacto es negativo afectando directamente el área financiera. Fue claro que no se justifica que las EPS receptoras no estén brindando la atención idónea a los usuarios.

Solo el 42% de los contribuyentes han cancelado el impuesto vehicular en el Quindío

La secretaria de hacienda del departamento, Aleida Marín, informó que el próximo viernes 17 de junio se dará el primer vencimiento para placas 000 y 400 por lo que invitó a los ciudadanos a cumplir con la obligación.

Aseguró que de 32 mil vehículos matriculados en el departamento han pagado el 42% por lo que faltan 18 mil, así que fue clara en advertir que el no pago oportuno genera una sanción de 182 mil pesos que en muchas ocasiones es mayor al valor del impuesto.

El estudiante Juan Pablo Londoño Gómez de grado decimo de la institución educativa Marcelino Champagnat de Armenia fue seleccionado para representar a Colombia en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica que se llevará a cabo en Panamá del 1 de octubre al 8 de octubre.

el ingeniero Jairo Andrés Acevedo egresado de la Universidad del Valle, docente del colegio Champagnat, que lidera el proyecto científico y pedagógico destacó que es la primera vez que un estudiante de un colegio público se gana el derecho a participar en este importante evento

el docente manifestó que ahora están la búsqueda de los recursos no solo para respaldar la preparación y el viaje del estudiante sino para continuar con el proyecto de investigación científico y por eso están invitando a ciudadanos e instituciones para que se vinculen y pueden comunicarse a la línea WhatsApp 317 4589154 o al correo electrónico ingenierojairo@outlook.com, espere ampliación en la emisión de las 845 de la mañana.

50 adultos mayores gestores culturales y creadores del Quindío son favorecidos con el programa de Beneficios económicos periódicos de Colpensiones, Beps quienes recibirán una anualidad vitalicia a través del programa.

el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, resaltó la importancia del proceso en el que se centró en 8 municipios del departamento con el fin de dignificar la vida a esta población que por alguna circunstancia no lograron pensionarse por eso hasta el último día de sus vidas recibirán hasta el 25% de un salario mínimo cada dos meses.

En deportes, el domingo 12 de junio a las 7y40 de la noche en el estadio la Independencia de Tunja se jugará el primer partido de la final del Torneo Dimayor de la B entre Boyacá Chicó y el Deportes Quindío, el partido de vuelta será el viernes 17 de junio a las 7 de la noche en el estadio Centenario de Armenia.

En el programa “Peláez y De Francisco” de emisora hermana La W Radio tuvieron como invitado al técnico del Deportes Quindío, Óscar Héctor Quintabani, que habló de la final del torneo de la B contra Boyacá Chicó.

Sobre la final del primer torneo de la B el técnico del milagroso señaló “Tenemos el deseo de hacerlo (quedar campeones), veo trabajo, veo el temperamento y veo la mística, pero debemos respetar el rival”.

De otro lado, en el Sudamericano Sub-14 de tenis que se lleva a cabo en el club campestre de Armenia: Colombia logró doble victoria en la jornada de ayer martes.

En la rama femenina, las tenistas colombianas Amalia Hinestrosa y María José Sánchez ganaron los tres partidos ante Bolivia, hoy enfrentarán a Argentina

Y en la rama masculina, se llevaron una disputa eliminatoria ante Argentina por 2-1 donde los tenistas Lucas Velasco y Alejandro Castellanos se impusieron a los tenistas argentinos, hoy enfrentarán a Perú en el club campestre de Armenia.