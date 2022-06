Se agravan las inundaciones en Rionegro por desbordamiento de ríos

Serios problemas económicos enfrentan las familias que viven en veredas como La Platanala en el Bajo Rionegro, Santander, debido a que el desbordamiento del río Cáchira y Lebrija les impide salir a trabajar, estudiar o continuar con el cultivo de alimentos.

María Luisa Rivera, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la zona, indicó que en los últimos días estas emergencias se han agravado, al punto que las inundaciones los tienen incomunicados y atrapados dentro de sus viviendas.

"Somos campesinos, vivimos de lo que cultivamos. Estamos con el agua dentro de nuestras viviendas, los niños no pueden ir al colegio, no podemos salir porque todo está inundado, esto se agravó y no hemos tenido ninguna intervención", dijo la afectada.

Asegura que unas 10.000 hectáreas de cultivos de yuca, arroz, palma africana y plátano se perdieron y han sido arrasadas por las crecientes súbitas de ambos ríos y que los niños no pueden asistir a tomar clases.