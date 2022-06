Protesta por falta de atención en los CDI

son 648 niños los afectados en Bucaramanga y su área que no tienen desde hoy, 6 de junio, quien los cuide, debido a que de nuevo hay trabas en la contratación con los centros de desarrollo infantiles, CDI.

Esto, sin contar el talento humano, que también deberá desistir de sus servicios porque no hay nada concreto.

Edilma Galvis , una de las mamitas afectadas, dijo que son tres centros que no entrarán a prestar el servicio.

"Operan entorno a la población más vulnerable, desde el 31 de mayo no se cuenta con contratos, se venció el contrato ICBF, que operaba en Camilo Belén con 427, CDI Crecer con Bienestar con 121 beneficiarios, y CDI, caritas felices con 100 benediciarios y no tenemos respuesta desde hace una semana, no sabemos quién cuida a los niños".

Sobre esta hora las madres comunitarias y padres de familia se aglomeran en uno de los centros, ubicado en el barrio Caracoli, en Floridablanca.