Hay 80% de elementos nuevos en caso de Richard Aguilar: abogado Cancino

A las 8 de la mañana de este martes, 7 de junio, según Vanguardia, continua la audiencia preparatoria que marcará el camino de cuáles pruebas se van a utilizar para cada uno de los implicados.

Iván Cancino, representante del exsenador, Richard Aguilar, dijo que, hay 80% de elementos nuevos que no se conocían y se van a revelar.

Además, destacó, que ninguna persona implicada ha atestiguado en contra de Richard Aguilar, excepto, la pareja de esposos, Claudia Toledo y Lenin Pardo, que quedó en libertad en días pasados por vencimiento de términos.

Puede leer:

“Varias personas han aceptado la responsabilidad de sus cargos, pero, hasta el momento ninguno se ha comprometido contra Richard Aguilar, no existe la misma posibilidad, los únicos es un matrimonio, al cual no me quiero referir, porque por salvar su caso e irregularidades se inventan cosas de terceros, pero tenemos la capacidad de controvertirlos con contundencia”, dijo Iván Cancino a Caracol Radio.

A Richard Aguilar se le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Cancino manifestó que se está lejos de que judicialmente se decida una responsabilidad en este tramado de corrupción.