Denuncian captura arbitraria de médico en Hospital Santa Clara, Bogotá

En horas de la madrugada de este cuatro de junio se presentó una riña entre miembros de la Policía y el personal de la secretaría de Salud en el Hospital Santa Clara. Los tripulantes de ambulancias están denunciando que los uniformados aparentemente esposaron y golpearon al médico Yair Herrera de la red Centro-Oriente, quien se encontraba atendiendo a un paciente.

Según Derly Romero, tripulante de la ambulancia todo inició cuando se estaba atendiendo el caso de un paciente psiquiátrico que estaba sedado y que debía ser trasladado. Debido al grado de sedación el médico argumentó que el traslado se debía hacer de forma inmediata.

“Ellos le dijeron que si no mostraba el carné no podían arrancar, pero arrancaron, y al llegar al Hospital llegaron varias motos de la policía y le pegaron por no presentar el Carné”, asegura la profesional de la Salud.

Miembros de la Secretaría de Salud y gestores de convivencia del Distrito hicieron presencia en el lugar, mientras se hizo una barricada con las ambulancias para impedir que la Policía se llevara al galeno.

Por el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, pero los testigos aseguran que los uniformados le leyeron los derechos al profesional de la Salud.

