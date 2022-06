Policía entrega celulares robados

"Paola" como la vamos a llamar, hace 5 meses la atracaron en el sur de la ciudad, actualmente quiere seguir cuidando su integridad pues las secuelas que le dejaron este episodio fueron muy complicadas, tanto asi que tuvo que recibir ayuda psicológica.

"A mi me atracon por Santa Librada, me apuntaron con una pistola y me robaron el celular y algo de plata que tenia, fue algo traumatico para mi vida, actualmente me da mucho miedo salir sola", dijo.

Pero ahora 5 meses después, recibio una llamada por parte de la policía y pudo recuperar su celular.

"Al principio no creía, pense que era broma o que me iban a estafar, pero el teninete me dijo que tenian mi celular y que debia ir a reclamarlo, fue una total sorpresa, estoy muy feliz", aseguro.

Según datos de la policia metropolitana de Bogotá se han recuperado en lo que va del año 367 celulares y en esta jornada se estan entregando 50 en la estación de policia de la localidad de Fontibon.