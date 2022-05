Ganadores y perdedores en Boyacá con la primera vuelta presidencial

Con la victoria en primera vuelta del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro gana en Boyacá los senadores, Jorge Londoño y César Pachón, la senadora, Sandra Ortiz y el representante a la Cárama, Pedro Suárez Vacca; mientras que pierden, el senador, Ciro Ramírez, la representante a la Cámara, Ingrid Sogamoso y el representante, Eduar Alexis Triana, quienes apoyaron a Federico Gutiérrez.

El senador, Jorge Londoño en su cuenta de twitter había manifestado: “Soy parte de una generación que sueña con la paz y la igualdad de Colombia. Creemos en las luchas que cultivamos con actos de coherencia. Por eso, hoy quiero anunciar que apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez. Invito a los verdes de Boyacá a que votemos por el cambio”.

La senadora, Sandra Ortiz en sus redes sociales anunció: “Cumplimos la palabra, por eso decidimos apoyar a Gustavo Petro a la presidencia y a Francia Márquez a la vicepresidencia. Escuchamos a la ciudadanía, al equipo nacional que me acompaña…”

El senador, César Pachó dijo que: “Así como salí a pelear por los votos que nos habían desaparecido en marzo, saldré a pelear para ganar la presidencia. ¡Firme con Gustavo Petro!

El electo representante a la Cámara del Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vacca reconoció que se debe trabajar más duro con las bases para mejorar los resultados en Boyacá, advirtió que es difícil luchar contra la maquinaría que el Partido Verde tiene en el departamento.

El senador Ciro Ramírez indicó: “Felicitar a Fico Gutiérrez por su campaña de unión y de propuestas. Reconocer la gran votación del Ingeniero Rodolfo Hernández. Hay que seguir pensando en proteger al país de la destrucción que propone Petro”.

Ahora, con el triunfo de Rodolfo Hernández ganan en Boyacá la senadora, Carolina Espitia, el representante a la Cámara, Wilmer Castellanos, Neila Ruíz y Nairo Quintana, mientras que pierde el exgobernador, Carlos Amaya y los representantes a la Cámara de Representantes, Wilmer Leal y Jaime Raúl Salamanca, quienes apoyaron la candidatura presidencial de Sergio Fajardo.

Recordamos que, desde Tunja, en medio de la unión de congresistas electos y actuales del partido Verde a la campaña presidencial del candidato Rodolfo Hernández la senadora, Carolina Espitia había manifestado: “Hoy el sentir de la gente está recogiendo un candidato que representa el centro, por eso estamos acá. Sabemos que la propuesta que Sergio Fajardo le propuso al país, de la cual hemos hecho parte, es la mejor programáticamente, pero la ciudadanía está interpretando y quiere otro cambio, y nosotros no podemos ser ajenos, para mí decir que el uribismo va a cerrar un ciclo vale más que cualquier cosa, es decirle al país que va tener dos opciones de cambio y no me siento mal por estar sentada acá junto al ingeniero Rodolfo”.

Mientras que, la representante a la Cáramara por Boyacá, Neila Ruíz indicó: "Queremos que lleguen dos candidatos presidenciales alternativos, por eso hoy estamos apoyando al candidato con quien más sentimos afinidad, por eso estamos con el ingeniero".

Por su parte, representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos con los últimos resultados que benefician al ingeniero Rodolfo Hernández manifestó: "Este ha sido un triunfo de la democracia, en este momento estamos muy contentos, porque lo que queríamos brindándole ese apoyo al ingeniero Rodolfo Hernández era que dos personas que representan cambio estuvieron en segunda vuelta derrotando el continuismo, el uribismo, personas nos tiraron muy fuerte durante la semana por la adhesión, pero nosotros interpretamos el sentir de la gente y estuvimos del lado de ellos, de ese fervor que despierta a todos los boyacenses”.

Es posible que de cara a la segunda vuelta presidencial se dé algo inesperado en Boyacá y es que Ciro Ramírez del Centro Democrático y Carlos Amaya del partido Verde, contradictores políticos puedan estar del mismo lado apoyando, al ingeniero Rodolfo Hernández.