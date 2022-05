Desplazados en Buenaventura no pudieron votar denunció la MOE

Además de las denuncias de compra de votos en municipios como Cali, Palmira y Cartago, comportamientos inadecuados por parte de jurados de en varios puestos de votación en Cali, la Misión de Observación Electoral dio a conocer cómo más de 700 desplazados por la violencia de la zona rural de Buenaventura se quedaron sin votar por su condición, preocupación que se había manifestado con anterioridad cuando se dio la alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo al intensificarse los enfrentamientos entre bandas criminales que dejaron a la población en medio de las balas en el bajo Calima, el director de la MOE en el Valle del Cauca Alejandro Sánchez.

“La más grave de ellas involucra a 710 personas desplazadas de la zona de la Trojita y de Bocas del San Juan en la zona rural de Buenaventura, que fueron desplazadas por los combates entre el Clan del Golfo y el ELN desde hace algún tiempo y a las que no les hemos podido garantizar su derecho al voto, son personas que no votaron, ahora una situación similar tendrían personas contratadas para operar los servicios de biometría en varios puntos de votación, se acercaron a nosotros a decirnos que su contrato no les permitía votar, lo cual nos parece irregular y preocupante, se reportaron algunos sitios con denuncias de compra de votos en Cartago, Palmira y Cali, casos específicos que fueron reportados a la policía.”

Otro caso que fue reportado a la Misión de Observación se presentó en el barrio Decepaz, donde varias personas se acercaron a votar y resulta que ya habían votado y otro caso al que se le viene haciendo seguimiento, según Sánchez es del hermano de un coordinador de la MOE en Tuluá que falleció en 1993, pero la registraduría lo mantiene en el censo electoral.