776 Cuerpos permanecen sin identificar en Medellín

Durante la Semana Internacional del detenido - Desaparecido La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Medicina Legal anunciaron la implementación de una estrategia que permitirá comunicar las características físicas de los 776 cuerpos que permanecen sin identificar (648 hombres y 93 mujeres). La mayoría de cadáveres ya fueron inhumados.



La apuesta consiste en mostrar públicamente algunos rasgos físicos que les permita a las familias reconocerlos. La fusión incluirá un equipo técnico y logístico que analizará con detalle cada fotografía que será compartida a través de canales oficiales y medios de comunicación.



Rafael Blanco Lozano, Secretario de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia de la Gobernación de Antioquia explicó en qué consiste esta nueva alianza "precisamente la llamamos Unidos por la Búsqueda para poder trabajar en la identificación de los cuerpos que aún digamos no han sido identificados a través de la identificación de una rasgos físicos que se tienen. Vamos a empezar a sacar unos boletines desde el próximo mes para que ojalá las personas que puedan tener alguna cercanía con estas personas, identificar algunos de estos rasgos, nos puedan dar alguna información para poder identificar a estas personas".



Según las estadísticas, entre el primero de enero de 1985 a mayo de 2022 se han reportado 12,464 casos de desaparición forzada en Antioquia , el 25% del total de las víctimas en el país.



El funcionario agregó que "con los cuerpos que ya han sido identificados por Medicina Legal a través de huellas dactilares vamos a tener el registro de los nombres con su cédula para darles esa información a la ciudadanía para que se puedan acercar y hacer parte de las familias o algún conocido y así poder hacer el trámite de entrega digna de las personas".



La apuesta también incluye la publicación de los cuerpos ya identificados con el fin de que haya una reclamación. Quebin Mejía, Director Regional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses agregó que "casi la totalidad de los cadáveres han sido inhumados porque no tenemos la capacidad para tener cadáveres en una cava o refrigerados y porque además no es necesario. La norma y los protocolos internacionales, a pesar de que un cadáver no esté identificado, lo podríamos inhumar al tercer día pero a veces esperamos uno o dos meses y si no es posible la identificación se procede la inhumación estatal. Obviamente nosotros sabemos dónde y tenemos la información de dónde ha sido inhumado y tenemos forma de identificar a los cadáveres porque tenemos unos sistemas de marcación que nos permiten identificar el cadáver o garantizar que el cadáver que estamos exhumando en un momento dado es ese".