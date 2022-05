Desde las 4:00 a.m., vehículos de carga tendrán cierre en el sector de La Estampilla

A través de la Secretaría de Movilidad de Manizales, la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional y el INVÍAS determinaron en una mesa interinstitucional las diferentes solicitudes ciudadanas para mitigar el impacto que ha tenido en la movilidad local el cierre de la vía entre la capital de Caldas y Mariquita.

Agregaron que, entre las medidas tomadas por estas autoridades viales, está la de garantizar la fluidez vehicular entre el intercambiador del SENA y el sector de La Estampilla, mediante un cierre para la entrada de vehículos de carga en este último punto.

Manifestaron que, la restricción se dará desde las 4:00 a.m. de mañana y se estima que con ella se reduzca el tráfico de este tipo de carros por las calles de esta región.

Indicaron que, como apoyo al plan de contingencia, se tiene previsto disponer de unidades de tránsito en los puntos de acceso de la carretera Panamericana, esto con el fin de regular el tráfico en el sector y evitar embotellamientos en Lusitania, La Enea y el municipio de Villamaría.

Pidieron acatar las siguientes recomendaciones:

Si se dirige de Manizales a Villamaría o viceversa, tomar el Cable Aéreo.

Usar el transporte público.

Tomar y dejar el transporte público solo en los paraderos autorizados.

Si deben usar el vehículo particular, no haga parada innecesarias.

No se estacione en sitios prohibidos, así sea por unos minutos.

Salga con anticipación a realizar sus viajes y diligencias.

Manténgase informado sobre el estado de las vías.

Sigua las recomendaciones de los agentes de tránsito.

Solicitan a las empresas a considerar la opción de teletrabajo.

