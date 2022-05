"Petro me dijo que me daba la vicepresidencia": candidato Rodolfo Hernández

Desde Tunja, en medio de la unión de congresistas electos y actuales a la campaña presidencial del candidato Rodolfo Hernández, el ingeniero confirmó que, el también candidato, Gustavo Petro, en un almuerzo le había propuesto la vicepresidencia.

“He tenido cinco sancochos con él, y hace dos años y medio, me decía: usted y yo somos invencibles, yo le doy la vicepresidencia de la república y usted acompáñeme a mí en este proceso, que el compromiso es sacar a todos estos ladrones del gobierno”, expresó el candidato presidencial, Rodolfo Hernández.

Hernández sostuvo que Petro le había ofrecido “otras cosas”, sin embargo, le respondió: “Mire Gustavo, yo no estoy buscando un puesto, ¿quién dijo? ¿dónde le dijeron a usted que yo estoy buscando un puesto?, no, yo lo que quiero hacer es lo que los 10 o 12 presidentes de atrás no han sido capaces de hacer, acabar con la corrupción”.

Asimismo, el candidato aseguró que el expresidente, César Gaviria Trujillo fue el padre de la destrucción de la agricultura en Colombia al sustituirla por importaciones.