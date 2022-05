Vicepresidente de la JAC de Vegachí desapareció en operativo de la policía

El pasado sábado al mediodía un grupo especial de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía realizó un operativo contra el Clan del Golfo en la vereda La Clarita del municipio de Vegachí en el Nordeste de Antioquia, allí murieron seis presuntos ilegales y capturaron a cinco más. La familia del señor Alconides Vallejo Álvarez, de 64 años de edad y quien es el actual Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del caserío, denunció que el adulto mayor está desaparecido desde ese momento.

La queja la hizo la hermana del líder social la señora Elizabeth Vallejo Álvarez, quien le contó a Caracol Radio que el señor Alconides resultó herido durante el cruce de disparos entre los ilegales y la fuerza pública mientras realizaba labores propias del Campo.

“Él fue impactado supuestamente por los fusiles de la policía ya que ellos venían en bajada y se encontraron con él, lo recogieron herido y le practicaron los primeros auxilios, asumo porque encontraron agujas, algodón, las botas y la camisa. Luego le fueron a decir a la esposa que él estaba herido que lo acompañara, pero ella estaba a una distancia considerable y cuando ella fue a encontrarse con ellos el helicóptero ya se había marchado. La gente de la zona identificó claramente que el helicóptero era de la policía”.

La señora Elizabeth Vallejo, aseguró que han indagado con varias entidades de la Policía sobre el paradero del líder, pero no le han dado razón sobre su paradero, si está vivo, muerto o detenido, pero exigen que les den razón de él. Tampoco le han dado razón en ningún hospital de Antioquia.

“Primero fuimos al comando de la policía, nos dijeron que ellos no estaban encargados que fuéramos a la fiscalía fuimos allá y en la fiscalía nos devuelve porque el operativo lo había hecho la policía y que tenían que ser ellos los que nos dieran la información. Nuevamente regresamos al comando y nos dijeron que teníamos que hablar con un superior, el superior no estaba o no nos quiso atender y encontramos negativas por todas partes, a la fecha y hora no tenemos ningún conocimiento de dónde está mi hermano”.

La mujer asegura que su hermano ha desarrollado labores de liderazgo y es reconocido en el territorio durante muchos años, incluso indican que el señor fue presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda durante 18 años y Concejal de la población, además, que no hace parte de ningún grupo ilegal. Lo que les parece más extraño, es que supuestamente el vicepresidente tenía sus documentos de identidad en el momento del incidente y tampoco aparece.

“Es un líder social muy amado y reconocido por su comunidad lo que hoy nos tiene totalmente consternados, porque no sabemos dónde está, mi hermano está desaparecido, se lo llevaron y no nos han dicho para donde”.

Anatoly Romaña, abogado de la familia indicó que ya ha radicado varias solicitudes para poder identificar la situación real del líder social y buscar la manera de que la familia pueda saber de él. Además, calificó el operativo como una violación al derecho internacional humanitario, porque se desarrolló donde habían personas civiles y criticó el no permitir que la esposa acompañara al herido para donde lo llevaron.

“Hemos radicado una petición ante la Procuraduría General, también dirigida a la Policía Nacional dirección Bogotá, en la cual estamos solicitando información concreta del paradero del señor Alconides, si se encuentra vivo, fallecido o herido. El hermetismo en la información es absoluto.

Caracol Radio consultó a la oficina de prensa de la Dirección de Antinarcóticos quienes hicieron el operativo y desde donde indicaron que ellos no evacuaron a ninguna persona herida, todos estaban muertos y explicaron que aún faltan tres cuerpos sin vida por identificar y que están en la sede de Medicina Legal de Barrancabermeja, además, que una vez esa entidad emita el reporte oficial de las identidades indicarán si entre los muertos está el vicepresidente de la vereda La Clarita hoy desaparecido, mientras tanto no pueden expresar otra situación sobre el caso.