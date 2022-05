Denuncian cobro de "vacuna" en obra pública de Segovia

En plena sesión del consejo de Segovia, Fernando Velásquez, Secretario de Infraestructura hizo una grave denuncia sobre una obra de pavimentación que actualmente se está ejecutando en este municipio "es darles una mala noticia, no sé ustedes como la tomen y luego extra micrófono me dirán, pero llegó la primera vacuna a una obra urbana. A un contratista lo citaron, se los llevaron a una casa abandonada en las afueras del municipio y les dijeron de cuánto era la vacuna y pues mi posición es que yo no pagó vacuna, pero ustedes dirán".

Frente a la grave denuncia, el comandante de policía de Antioquia, Coronel Daniel Mazo se pronunció y aseguró que ya se encuentran en contacto con la administración para identificar al grupo delincuencial que está sembrando terror en la zona, identificar y capturar a los responsables "nosotros estamos dispuestos como policía, acompañados por nuestro Ejército y con nuestra Fiscalía para judicializarlos. Cuando se ha hecho necesario poner personal de manera permanente mientras realizan la obra, lo hacemos. La disposición es total, lo hacemos con la denuncia que hace nuestro funcionario, nuestro comandante de estación se va a poner a disposición y va a hablar con los contratistas".

Por ahora la administración no se ha pronunciado oficialmente.