Piden a Fiscalía agilizar investigación de homicidio en Cartagena

Jesús David Martínez Hernández, de 30 años, fue asesinado en las afueras del establecimiento comercial Zona Rosa ubicado en el barrio El Pozón, suroriente de Cartagena.

La versión inicial de la Policía señala que el caso se presentó bajo la modalidad de sicariato, pues un sujeto habría llegado al lugar y sin mediar palabras desenfundó un arma de fuego, acabando con su vida.

Sin embargo, familiares del fallecido desmintieron la versión entregada por la institución policial. Aseguraron que la tragedia se registró luego de que varios sujetos lo atacaron con patadas, botellas y arma de fuego. Todo se habría originado por una vieja rencilla asociada a la excompañera sentimental de Jesús David con quien tuvo un hijo.

"Mi hermano llegó al establecimiento, allí un hombre identificado como Omar lo llamó para hablar ya que habían tenido una discusión anterior. En ese momento, Jordy Correa le dió un botellazo en la cara y una mujer le pasó un arma de fuego a otro sujeto conocido con el alias 'El Rasta' y le dio varios balazos. Luego entre todos los involucrados lo atacaron con botellas y patadas. 'El Rasta' hizo varios disparos a las otras personas que estaban en el lugar para que nadie lo ayudara", manifestó Dora Martínez, hermana del fallecido.

Los allegados de Martínez Hernández aseveraron que él se encontraba en total estado de indefensión. "Mi hermano estaba tranquilo y hablando con Omar pacíficamente. Entre todos empezaron a atacarlo, no tuvo cómo defenderse, estaba solo. Todo fue con tanta predeterminacion porque ya tenían hasta el medio de transporte en el que iban a huir", puntualizó.

Dora Martínez reveló que su hermano ya había sido amenazado de muerte hace un año por alias 'El Rasta', señalado como presunto responsable del crimen. "Jesús no tuvo ningún problema con él, la discusión fue con la madre de su hijo quien ahora es pareja de Omar, amigo de 'El Rasta'. Pensamos muchas veces que eso iba a quedar así, sin embargo, le dijimos varias veces que no fuera a ese establecimiento nos daba miedo porque el asesino vive al frente del negocio", comentó.

Dora Martínez denunció que la Fiscalía no le ha dado la importancia al homicidio de su hermano pues solo le dicen que "el caso está en investigación" y no han querido escuchar su versión de los hechos. De igual forma, recalcó que los investigadores del ente acusador todavía no analizan los vídeos de las cámaras de seguridad de los establecimientos vecinos, con el propósito de verificar que el asesinato no fue un sicariato.