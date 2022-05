PAE en Cartagena: rueda de negocios se realizaría esta semana

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria de Educación, Olga Acosta, anunció que la tercera rueda de negocios para seleccionar al nuevo operador del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena se realizaría esta misma semana.

"Vamos por la tercera convocatoria que nos está haciendo la Bolsa Mercantil de Colombia. El PAE es un gran desafío, se ha declarado desierta dos veces y por eso estamos restructurando la ficha. La rueda de negocios debe hacerse esta misma semana, una vez esté lista le contaremos a la ciudad cómo está", explicó Acosta.

Según la funcionaria, los inconvenientes del pasado siguen incidiendo en la correcta entrega de las raciones alimenticias. Acosta fue tajante en afirmar que los interesados en prestar el servicio se abstienen de participar en algunas ocasiones por el estricto control realizado por parte del equipo técnico y jurídico de la secretaría.

"Creo que con tanta energía negativa que hemos generado, es decir gente que no nos ha cumplido o los robos hechos históricamente, eso no nos ha permitido que esa estrategia llegue bien porque todo el mundo que llega no quiere que lo controlen. No vamos a permitir que nadie nos incumpla, los operadores al ver tanto control en algunos casos no quieren participar", expresó.

Sobre la sugerencia hecha por el Concejo Distrital de cambiar el mecanismo de contratación de la Bolsa Mercantil de Colombia por una licitación pública, la secretaria de Educación sostuvo que esa es una decisión de la administración.

"Hay que aclarar que la ley 80 establece cuáles son las modalidades de contratación que nosotros debemos tener en cuenta. Esto es una decisión de la administración, nadie nos sugiere cómo contratar. Simplemente hacemos lo que la ley 80 nos establece, esa ley te dice que lo puedes hacer por un acuerdo marco de precios, por Bolsa Mercantil o con licitación pública", resaltó Acosta.