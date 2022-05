ASINORT reclama pago de retroactivo

El magisterio en Norte de Santander suspendió la jornada académica para protestar por el retraso de la administración municipal en el pago del retroactivo destinado a personal docente, directivos y administrativos de la planta de cargos en Cúcuta.

Uno de los voceros del sector Hugo Cárdenas dijo a Caracol Radio que "no entendemos como esto que está pactado desde el mes de enero la alcaldía no lo haya hecho efectivo, y hemos venido insistiendo en esa reclamación y no ha sido posible. La Gobernación de Norte de Santander hizo efectivo el pago y el municipio no".

Ante esta situación, los profesores decidieron salir a reclamar a la secretaría de educación del municipio y suspender su trabajo para pedir celeridad en el desembolso de los recursos que a juicio de los maestros está muy atrasado.

El gobierno local en un comunicado la noche anterior expresó que "después del proceso de liquidación y consolidación de nómina por concepto de retroactivo se logró por transferencia hacer el pago a cada uno de los beneficiarios".

Se informó que se espera hoy lunes cada uno de los beneficiarios pueda corroborar el pago y dar por superado el impase.