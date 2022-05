Luis Ernesto Gómez renunció a su puesto en el gabinete en la Alcaldía de Bogotá

A través de redes sociales, el exsecretario de Gobierno de la alcaldía de Claudia Gómez, Luis Ernesto Gómez, afirmó que dejará su puesto como jefe de gabinete en el Distrito.

Junto aun video, Luis Ernesto escribió: "He renunciado a mi cargo en la Alcaldía de @Bogota. Colombia está, una vez más, en un cruce de caminos. La coherencia me exige tomar esta decisión. Me voy con la alegría de haber servido a nuestra ciudad en los momentos más retadores de las últimas décadas".

En el video, Gómez afirmó: "Hoy no puedo ignorar el crucial momento que vive nuestro país. Las últimas encuestas y la coherencia me obligan a tomar una difícil decisión: he presentado mi renuncia a la Alcaldía de Bogotá".

Y añade: "Me voy con la alegría de haber podido servir a mi ciudad en los momentos más retadores de las últimas décadas y con enorme gratitud a mi amiga Claudia por su confianza, por su cariño y por su trabajo incansable por Bogotá. Durante dos años y medio enfrentamos con las comunidades la crisis humanitaria y social de la pandemia".