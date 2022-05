Guardias de seguridad exigen pago por demora de la ANSE

En horas de la mañana, algunos de los trabajadores de la Agencia Nacional de Seguridad Privada (ANSE) exigen los pagos correspondientes a seguridad social y parafiscales, además de denunciar pagos de nómina retrasados.

‘‘Se han elevado en varias ocasiones actas de compromiso ante la alcaldía, pero hasta el momento pues no se ha cumplido. Nosotros no queremos crear un caos o inconvenientes con la administración, porque sabemos que ellos no son directamente los responsables, los responsables son la empresa ANSE, los cuales no nos han cumplido’’. Argumenta Andrés Reyes, guardia de seguridad de la empresa ANSE.

Hasta el momento varios trabajadores de la empresa han decidido renunciar por los inconvenientes, buscando otras opciones laborales, pero, hasta el momento no se les ha visto reflejado el pago de liquidación luego de tres meses de espera.

‘‘Duramos septiembre, octubre y noviembre sin pago de parafiscales. En este momento, por lo menos, yo ya tengo un proceso judicial en el cual, pues en diciembre me hicieron descuentos de nómina, me deben ya exactamente 1’371.000’’. Afirma Javier Lizarazo, trabajador de la empresa ANSE. Además, se espera que haya respuesta por parte de la Alcaldía para poder exigir que la empresa cumpla con los pagos correspondiente.