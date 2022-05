Alcaldes en Catatumbo acuden a tutelas para su protección

Los brotes de inseguridad que se han presentado en la región del Catatumbo en Norte de Santander han tocado todos los sectores sociales, inclusive a los alcaldes de estas poblaciones que han visto como grupos al margen de la ley han robado los vehículos asignados para su esquema de protección.

Ante esto el alcalde del municipio de Tibú Nelson Leal López interpuso una tutela contra la Unidad Nacional de Protección y el ministerio del interior, con el fin de garantizar los derechos fundamentales a la seguridad personal y el derecho a la vida.

Dentro del documento se especifica que el día 4 de abril en horas de la noche desconocidos retuvieron al conductor de su esquema de protección, y lo trasladaron hasta el área rural en donde fue abandonado y hurtada la camioneta blindada que protegía al mandatario.

El alcalde especifica que “en la actualidad me encuentro completamente desprotegido, ya que a la fecha de interponer la presente acción no se me ha asignado otro vehículo blindado para mi protección, situación que genera gran preocupación en lo personal por el grado de exposición y vulnerabilidad que estoy presentando".

En esta tutela se especifica que lo que se busca restablecer los esquemas de seguridad en mejores condiciones para las que se encontraba, y con esto garantizar la vida del mandatario el cual continúa desplazándose por esta región convulsionada por la violencia.