“Es un tema que debe resolver la Agencia de Tierras”: Juan Pablo Vélez

Con respecto a los hechos registrados, en los que se dio inicio al proceso de restitución del predio ubicado en el sector Punta de lsla Grande, Archipiélago de las Islas del Rosario, corregimiento de Barú, Juan Pablo Vélez quien funge como presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena informó que el predio se encuentra invadido desde el 29 de septiembre de 2009.

Para cuya recuperación física, se profirió sentencia penal condenatoria, debidamente ejecutoriada, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, de la Sala de Decisión Penal, del 28 de mayo de 2018 contra los invasores (Genta de Mar y el señor Álvaro Navia) a su favor.

“En la comunicación emitida por el Instituto Nacional de Tierras al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, el 12 de mayo de 2022 se solicita mi vinculación al proceso, se me reconoce como víctima al interior del proceso penal y se me invita a pronunciarme sobre los hechos”, explicó.

Vélez reiteró que esta es una diligencia de restitución interpuesta por la Agencia Nacional de Tierras, siendo un tema netamente jurídico y procesal que debe resolver la agencia directamente con las comunidades que habitan la isla, no siendo él competente para actuar sobre esta acción. “La resolución de esta situación en la Isla corresponde a las autoridades competentes. Por mi parte he cumplido a cabalidad todos los procesos legales. Como siempre lo he hecho y honrando mis principios y mi compromiso con la ciudad de Cartagena, sus instituciones y sus comunidades, estaré atento a resolver todas las dudas que tengan los organismos y autoridades competentes”, dijo.