Periodista asegura que lo golpearon dentro de la estación de Playa Blanca

Luis Ángel Saavedra y María Luna Mendoza, periodistas independientes colombianos que realizaban un trabajo de reportería para la Globo TV de Brasil en Playa Blanca sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, aseguran que el comunicador recibió golpes por parte de los policías que lo llevaron hasta la subestación de la institución ubicada en el balneario de Barú.

“Una vez dentro de la estación, recibí un golpe en las costillas y un empujón por parte de un policía que me hizo caer al suelo. Mientras tanto, María Luna, que intentó acceder conmigo a la estación y que grababa con el celular la situación, fue sujetada de los brazos y empujada por un miembro del Grupo de Operativos Especiales de Seguridad. (GOES).”

Asegura que tanto María Luna como él, preguntaron en reiteradas ocasiones por qué procedían de esa manera y según su versión que porque no podían hacer imágenes en el lugar y que, para eso, necesitaban de su permiso.

“Dentro de la estación, un policía me amenazó con llevarme a la Sijin para investigarme y el subintendente hizo una anotación en su libro de anotaciones que me pidió firmar para dejarme ir del lugar sin ponerme un comparendo. La anotación dice: ‘el señor Luis Alberto Ángel se retira de las instalaciones policiales sin haber sufrido ningún tipo de maltrato físico ni psicológico’. Me negué a firmar esta anotación y, entonces, procedieron a ponerme un comparendo por, supuestamente, violar el artículo 35 del Código de Policía.”

Los dos comunicadores insisten en que fueron víctimas de un procedimiento policial abusivo, violento e irregular, en Playa Blanca, en Barú, lugar donde se encontraban haciendo una reportería para el medio de comunicación brasilero O'globo TV.

Antes de los hechos ellos grababan algunas imágenes cerca de la estación de policía de Playa Blanca, fueron abordados por dos subintendentes de policía, por varios patrulleros y por un grupo de hombres del Grupo de Operativos Especiales de Seguridad (GOES).

Relata que uno de los subintendentes le pidió a Luis Ángel, la identificación. Según él, contrario a lo que se asevera en el comunicado de prensa de la Policía, procedió, de inmediato, a entregarle su cédula y el carnet que lo acredita como periodista.

“Tras entregarle los documentos, el policía impidió que yo grabara con la cámara el procedimiento. Yo, ejerciendo mi derecho a hacerlo, insistí en grabar. Luego me dijo que me conduciría a la estación de policía, a lo que yo me negué. Ante mi negativa, el subintendente me tomó por la fuerza de ambos brazos, diciendo que me iba a requisar. Después, dos policías más me tomaron del cuerpo y me condujeron, forzadamente, a la estación.”

Asegura que no lo dejaron ir de la estación sino dos horas después y antes, dos hombres de civil se acercaron para fotografiarlos.

“Lamentamos que nuestros derechos fundamentales a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la libertad de locomoción hayan sido vulnerados de esta manera. Hacemos un llamado para que las autoridades policiales conozcan y respeten el ejercicio del oficio periodístico y las normas que lo amparan.”