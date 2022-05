“Petro representa el todo vale en la política”: Sergio Fajardo

En su visita a Ibagué el candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se reunió con lideres de la región y aprovechó para dar algunos conceptos sobre lo que representan las campañas de Federico Gutiérrez y Gustavo Petro.

Al preguntarle por la diferencia fundamental con los otros aspirantes aseguró que “Fico representa a Duque y Uribe continuar, chao, dos, Petro representa el todo vale en la política, cualquier cosa con tal de ganar, haga lo que sea como sea, usted mira al lado de Petro quienes están, como están, no importa si son corruptos, de donde vienen o no vienen”.

Fajardo, a la vez sostuvo que la campaña del Pacto Histórico no le importa como conseguir un voto porque el reto de ellos es ganar como sea “esa forma de ganar como sea, convierte una vez en el poder pues no va a poder luchar contra la corrupción y entonces es una forma que demuestra como se va a gobernar, con la destrucción del diferente, no va a poder sanar a Colombia”.

A la vez dijo que Federico Gutiérrez no tiene la capacidad de avanzar a una segunda vuelta porque su campaña se estancó pese a todo el dinero que le han invertido “Vamos a ganarle a Fico en la primera vuelta y a Petro en la segunda, esa es la tarea”.

Por último, agregó que las últimas semanas han sido muy difíciles para su campaña por los rumores sobre si se mantendrá o no hasta el 29 de mayo “Ni con Rodolfo, ni con Petro, ni con nadie, los reiteramos, hasta el 29 de mayo trabajamos, pero ha sido tenaz, a nosotros no nos puede pasar más, siempre aparece un obstáculo, nos ha pasado de todo, cada semana es un conflicto, en las dos últimas semanas se decide esto, porque la gente empieza a mirar quien es el más preparado para dirigir el país”.