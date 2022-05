Gobernación de Bolívar: reconocida por recuperación del HUC

La Gobernación de Bolívar y su líder Vicente Antonio Blel, han mostrado al país uno de los mejores proyectos ejecutados con inversión del Sistema General de Regalías durante el 2020 en Colombia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Gracias a esta obra que salvó vidas en la peor crisis durante la pandemia y fortaleció los servicios de salud de la Región Caribe, la Gobernación de Bolívar participa por el premio 'Regalías bien invertidas', concurso desarrollado por el gobierno nacional, para identificar las iniciativas que se traducen en motor del desarrollo regional.

EPA Cartagena promueve cultura ambiental en el caño Juan Angola

La recuperación del Hospital Universitario, proyecto liderado por el Gobernador de Bolívar, Vicente Blel, se incluyó dentro del llamado Plan de Acción Por La Vida, y participa en la categoría 'Mitigación de la Emergencia Sanitaria' demostrando el compromiso del Gobierno de Bolívar para hacerle frente a la pandemia por Covid-19.

Con más de más de 12 mil millones de pesos en inversión, se logró en un tiempo récord de dos meses, la recuperación de la infraestructura física y dotación de los pisos 9 y 10 del HUC, logrando así salvar muchas más vidas y entregar un mejor servicio de salud a los Cartageneros y bolivarenses.

"El significado no es el valor, no es lo que costó el proyecto, no es que lo hicimos en tiempo récord, el significado de este proyecto es el beneficio que ha hecho, y es que Bolívar tenga una de las tasas más bajas de mortalidad (por Covid-19)", aseguró el gobernador de Bolívar Vicente Antonio Blel Scaff.

Bolívar Primero trabaja por entregar habilitados a los bolivarenses todos los pisos del HUC, siguiendo el compromiso con la salud y la vida, el gobierno del Bolívar Primero ha emprendido ahora la misión de entregar habilitados los 10 pisos de este hospital.

Actualmente se está interviniendo el piso 8 y una vez culminada esta obra se ampliará aún más la disposición de camas con 58 adicionales, para la atención hospitalaria y se avanza en el fortalecimiento de procesos en este centro hospitalario considerado uno de los más importantes y modernos de la región caribe colombiana gracias a la inversión realizada en pandemia.