Varios municipios de Antioquia siguen con el comercio cerrados

Pese a la circulación de un comunicado, donde se anunciaba el final del paro armado, en diferentes municipios de Antioquia hay cierre total o parcial de servicios y comercio. A tan solo 30 minutos de Medellín, en San Jerónimo todo está cerrado, mientras en San Pedro de los Milagros solo unos pocos locales abrieron sus espacios.

El alcalde de San Jerónimo aseguró que se sienten secuestrados en su casa y que no están en capacidad de invitar a sus coterráneos a salir a las calles y retomar la cotidianidad.

“Ni de comercio ni servicio público, no hay transporte público, la alcaldía trabaja de manera virtual, no hay recolección de basuras, solo se atienden urgencias, no hay clases en los colegios”, señaló Mauricio Velásquez, alcalde de San Jerónimo.

Por su parte el alcalde Frontino, también en el occidente de Antioquia, relató que en su localidad poco a poco se retorna a la normalidad, aunque hay temor al momento de viajar a Medellín o a Urabá.

A propósito de Urabá, en esta subregión y el bajo Cauca el comercio y el transporte opera con regularidad, diferente al suroeste donde varios municipios reportan comercio cerrado, ante el temor.

Mientras tanto en San Pedro de los Milagros, donde un hostigamiento al comando de la policía dejó un muerto y tres heridos, solo unos pocos locales trabajaron durante esta jornada.