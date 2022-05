Una plaza artesanal y agroindustrial en la Esperanza

El proyecto denominado “Paz y Amor” hace parte de la medida de restitución que desarrolló la Unidad para las Víctimas en el plan integral de reparación colectiva con esta comunidad.

“Esta plaza representa satisfacción, empleo, emprendimiento y un poquito de ese anhelo que como víctimas hemos tenido”, fue la frase de las víctimas del sujeto de reparación colectiva La Esperanza al recibir la plaza artesanal y agroindustrial de manos de la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía.

“Este es uno de los mejores proyectos que como víctimas hemos logrado ejecutar de la mano de las entidades, porque la verdad la Unidad para las Víctimas nunca nos ha abandonado y siempre ha estado ahí al pie del cañón”, manifestó Rocío del Pilar Pérez Ortiz, coordinadora de la Mesa de Participación Efectiva de La Esperanza y miembro del comité de impulso del sujeto de reparación colectiva.

Pérez Ortiz, destacó que la obra le apuesta a la reconstrucción del tejido social: “La única fuente de empleo es la administración y no cualquiera puede acceder a un puesto en la alcaldía. Esto representa ese camino que poco a poco las víctimas van llevando y ese pequeño resarcimiento que merecemos porque si no hay fuente de empleo no hay como fomentar una calidad de vida y eso es lo que para nosotros representa la plaza”.

La directora de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Johanna Gelvez Ascanio, indicó que la plaza artesanal y agroindustrial permitirá la venta, compra y distribución de productos artesanales, gastronómicos y textiles propios de la región que activaran la economía local.

“De manera articulada con la administración municipal logramos consolidar una iniciativa que le apuesta a la transformación social que mejorará las condiciones de vida con fuentes de ingreso de las víctimas de La Esperanza. Un proyecto que se dio con esfuerzo, dedicación y de forma concertada con la comunidad a la que reconozco su resiliencia y superación”.

La obra se encuentra ubicada en el barrio Villa Eugenia en la vía, La Esperanza – Bucaramanga y próximamente será puesta en funcionamiento mientras se surten los trámites para la entrega de los locales.

Las características del proyecto son: 18 locales, 12 esquineros y 6 intermedios y un área cada uno de 7 metros cuadrados, consta de tres bloques, cada uno con 6 locales más una unidad sanitaria, una bahía de parqueo y 4 andenes en concreto sólido, una red eléctrica individual únicamente para la plaza, con un alumbrado público alimentado con energía solar.