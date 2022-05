Con escudos protectores Petro se presentó en acto público en Cúcuta

Con un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por policías y escudos protectores contra balas, el candidato Gustavo Petro por el Pacto Histórico realizó un acto publico en la ciudadela de Juan Atalaya en la ciudad de Cúcuta.

Las amenazas que se han manifestado en días anteriores contra este candidato retrasaron su llegada a la capital nortesantandereana desde horas de la mañana y generaron un reforzamiento de este dispositivo de seguridad que hasta conto con integrantes de la guardia campesina y una escuela de taekwondo.

Petro se dirigió ante miles de ciudadanos que lo acompañaron, y se refirió especialmente al tema de la apertura de frontera con Venezuela indicando que de llegar a la casa de Nariño restablecería por completo las relaciones diplomáticas con el presidente Nicolas Maduro, y no como afirmó federico Gutiérrez que sería solo abrir los puentes internacionales sin dialogo diplomático con Venezuela.

“Restableceremos las relaciones diplomáticas y consulares con la republica de Venezuela, por que es indispensable hacerlo y el camino mas apropiado para la región. El otro candidato Duque dos dijo que si iba a abrir la frontera pero no restablecería las relaciones diplomáticas, eso se llama engaño y es así por que si no se restablecen nosotros solos no podemos abrir la frontera, se necesita del otro estado, se necesita de la voluntad de dos gobierno, se necesitan que los dos gobiernos permitan el libre transito de las personas, entonces tiene que haber relaciones y no hay otra manera, lo demás es engaño” dijo el candidato.

De igual forma Petro manifestó que buscará una sociedad de paz y que retomará los diálogos y tratados con los diferentes grupos armados en Colombia.

“Al hombre que esta armado le decimos que si es del ELN que se reinician los diálogos de inmediato como debe ser, que si es de la disidencias como se llaman se van a cumplir a cabalidad todos los acuerdos de paz firmados entre Santos y las Farc, y que necesitamos entonces el desmantelamiento de estas disidencia, y si es de otras siglas de las muchísimas que hay y que el abecedario no alcanza para tantas les decimos que se puede construir una política de sometimiento a la justicia colectivo, que es posible un dialogo judicial, que es posible un autodesmantelamiento” afirmó.

El candidato también se refirió a la extradición de alias “Otoniel” máximo cabecilla del Clan del Golfo a Estados Unidos, indicando que no fue la mejor decisión al no darle prioridad a las víctimas en Colombia.

“No voy a ser un presidente que le tiene temor a que capturen un narcotraficante y el miedo de que hable, y que por este temor lo extraditen, primero están los derechos de las víctimas y la justicia restaurativa en Colombia, después si pueden estar los intereses norteamericanos, primero es la victima y la verdad, primero puede ser una segunda oportunidad porque todos los seres humanos en la tierra deben tener derecho a una nueva oportunidad” dijo.

Por último, se refirió a la violencia en el Catatumbo indicando que la política de empleo ayudara a combatir esta realidad que se mantiene en Norte de Santander.