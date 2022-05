Todas las capacidades están volcadas en las calles: Policía en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla dio un parte de tranquilidad a los barranquilleros, tras las labores de vigilancia y control que se vienen adelantando, luego de que un bus fuera incinerado en el sector de Caribe Verde.

El general Luis Carlos Hernández, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que pese a las supuestas intimidaciones del Clan del Golfo, en la ciudad, tanto el comercio como el resto de actividades, continuaron sin inconvenientes.

"No cedemos terreno y a quienes pretendieron arrebatarnos la tranquilidad, hoy quisieron que la ciudad se detuviera, pero el comercio no bajó sus esteras, el transporte público no se detuvo y no vamos a ceder. De manera contundente seguiremos impactando a la estructuras", manifestó el general.

Hasta altas horas de la noche, el comandante participó de los operativos y recorridos en sectores como San Felipe, donde las tiendas fueron pintadas con grafitis supuestamente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

La Policía desmintió un panfleto que ha circulado en as últimas horas, en el que se advierte del accionar de las Autodefensas en el Atlántico.