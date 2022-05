Denuncian presunta participación en política del alcalde de Envigado

A través de redes sociales, Esteban Restrepo, coordinador de la campaña de Gustavo Petro en Antioquia increpó Braulio Espinosa, alcalde de Envigado por darle me gusta en Twitter a una publicación que decía “En Medellín no tenemos alcalde, pero si tenemos presidente, imagen que tiene la fotografía y los logos de la campaña de Federico Gutiérrez.”

Restrepo le dijo: “Quiero creer que esta participación en política en favor de Fico y ataque al Alcalde de los ciudadanos de Medellín fue un error de su equipo y no su sentir. Esperamos una respuesta”.

Inmediatamente, el mandatario local se pronunció y le dijo “Estimado Esteban, total respeto por usted y por el alcalde de Medellín, en mis publicaciones siempre hago alusión a mis ejecuciones y no me he pronunciado nunca en favor de ningún candidato. Ya estamos investigando una infiltración a nuestra red de Twitter”

En los círculos políticos del sur del Valle de Aburrá se habla de que, así como en Medellín se apoya a Gustavo Petro, en esa zona del Área Metropolitana, el voto sería por Fico.