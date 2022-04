Alarma por envenenamiento de perros en un conjunto residencial de Cartagena

Consternados se encuentran los habitantes del conjunto residencial Villas de la Victoria, aledaño al cementerio Jardines de Cartagena en el sur de la capital de Bolívar, por el envenenamiento fulminante de tres perros. Versiones preliminares indican que presuntas manos criminales habrían colocado veneno en las zonas verdes de esta copropiedad contra estos animales.

"Mi perro no acostumbraba a comer nada en la calle siempre lo sacábamos en la noche para no molestar a los vecinos. Estamos asombrados de todo esto, el perro durmió normal, luego en la mañana me despedí de él, salí y cuando llegó mi esposo lo vio angustiado. El perro salió corriendo en varias ocasiones muy desesperado dio vueltas a la calle y se desmayó en la terraza de un vecino. Mi esposo trató de reanimarlo, pero luego lo llevó a la veterinaria en donde nos dieron el diagnóstico de que lo habían envenenado", manifestó Yomaira Grandett, dueña de uno de los perros fallecidos.

Hannko de la raza Weimaraner tenía cuatro años llevando alegrías a este hogar. Grandett anunció que interpondrán la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el hecho y se identifique al presunto responsable del envenenamiento.

"Es lamentable que un perro noble y bueno como Hannko cayera en esta situación. Parece ser que regaron veneno en diferentes lugares del conjunto desconocemos quien lo hizo. Otro de los perritos murió instantáneamente al comer una salchicha envenenada, él la vomitó antes de morir. Hay personas que tienen un mal corazón en el conjunto siempre han mostrado malestar por la presencia de animales, cualquiera que atente contra la vida de un perro puede hacer cualquier cosa porque es un ser vivo que no merece que lo traten de esta forma, lo único es darle amor", aseveró Grandett.

Las primeras indagaciones apuntan que el veneno utilizado sería uno conocido como "La Última Cena" que es dirigido especialmente para ratas.