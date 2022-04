Animalista fue atacada con arma blanca en Armenia

En Armenia, una animalista denuncia amenazas y ataques de desconocidos por su labor en favor de los animales, en las últimas horas fue golpeada y lesionada con arma blanca.

Estamos hablando de Ximena Padilla Suarez que denunció que en la noche del lunes cuando caminaba por la avenida Ancizar López de Armenia fue abordada por tres hombres, dos de ellos en moto, la golpearon y la agredieron con arma blanca provocándole seis lesiones por fortuna no de gravedad

En diálogo con caracol radio la animalista relató “una de las personas que me agredió me dijo que no fuera sapa, que no se metiera con los temas animalistas, que los dejará en paz, asegura que no fue víctima de atraco y que además denunció amenazas en su contra por su labor en favor de los animales.

Autoridades rechazan agresión a mujer con arma blanca por varios hombres en Armenia

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Jaime Andrés Pérez, sostuvo que es lamentable el hecho en el que una mujer fue agredida con varias puñaladas por hombres en moto en el sector del parque cafetero.

Resaltó que adelantan la articulación respectiva con el CTI para esclarecer el caso totalmente y judicializar a los responsables. Señaló que adelantan las investigaciones para conocer si su trabajo como líder animalista tiene relación con el ataque.

Fue claro que intensificarán los esfuerzos para que en el menor tiempo puedan brindar los resultados