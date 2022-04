Promueven acción popular contra Quintero por cambio de contratistas en Hidroituango

Hoy se realizó un debate de control político a EPM por el tema Hidroituango. El diputado citante fue Luis Peláez, quien estableció 12 puntos a abordar en los que se destacan el cumplimiento de las recomendaciones del informe de Pöyry, la reparación a las comunidades, el cronograma de entrega y el cambio de contratistas.

El diputado Luis Peláez manifestó que va a emprender acciones ciudadanas para evitar que en Hidroituango se cambien a los contratistas actuales, porque asegura que es impertinente e inclusive el mismo informe de Pöyry lo considera como inviable.

“Cambiar a los contratistas nos cuesta 1.300.00 dólares y Daniel Quintero hace lo que se le da la gana. Vamos a hacer una acción popular en contra del alcalde Quintero y el gerente de EPM por no cumplir la consultoría encargada a Pöyry por un 1.300.000 dólares para cambiar a los contratistas. A mí me parece que hay un interés indebido en el cambio de contratistas”, planteó el diputado Luis Peláez.

El miembro de la Asamblea de Antioquia además anunció acciones jurídicas en contra del gerente de EPM, Jorge Andrés Carillo, por no asistir al debate de control político en el recinto.

Indicó, además, que el alcalde de Medellín habla en los medios y en las redes sobre decisiones que toma en Hidroituango, pero no confronta a los diputados de Antioquia y a los concejales de Medellín en los debates.

“Que el gerente no viene, solo se dedica a hacer monólogos y cuando lo llamamos a debatir y a contradecir, ahí sí no aparece. Desde ya anunciamos algunas actuaciones judiciales, una de ellas es vincular a la Procuraduría por la no asistencia al debate del gerente de EPM”, añadió el diputado Peláez.

Luis Peláez además indicó que el alcalde Daniel Quintero le hizo unas modificaciones al contrato con Pöyry que elevaron el costo de ese servicio de 400 mil dólares a 1.300.000 mil dólares.