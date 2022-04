Tratan de desviar la atención: Sindicato de Profesores sobre escándalo UDC

La Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU-Universidad de Cartagena, rechazó por medio de un comunicado de prensa la forma cómo la administración de la institución ha tratado de cubrir con un "manto de impunidad", las denuncias de los audios en los que presuntamente se deja evidencia a un contratista, un profesor, un candidato a la rectoría y el mismo rector Edgar Parra Chacón, en una supuesta contratación amañada y con coimas.

“Por los diferentes medios han tratado de ocultar, de desviar la atención, ante hechos tan graves que no sabemos ni dimensionamos las consecuencias que pueda tener la investigación de dichos acontecimientos. Son de suma gravedad, y no pueden ahora a venir a cubrir, con una “acreditación Internacional” de cuatro (4) programas de 73, según el Rector, lo cual no representan, ni el 10% de los programas de la institución”, manifestó la Asociación Sindical.

Los docentes también rechazaron una supuesta carta difundida a los correos de la Universidad firmadas por algunos profesores del programa de Contaduría, quienes habrían sido expulsados de la organización sindical, porque en el pasado trataron de ponerla al servicio de la administración de turno.

“Hoy vienen a tratar de enlodar la imagen del sindicato y la de sus directivos, que han sido unos incansables luchadores contra la corrupción y en defensa de lo público y por esto han sido sancionados, con montajes en dos oportunidades por la Procuraduría por denunciar la Corrupción en el sistema de salud público (Caja de Previsión), que han desviado más de 60.000 millones de pesos”, aseveró el sindicato.

Los profesores calificaron como desastroso el manejo financiero que se está dando en la Universidad teniendo en cuenta que hay siete vicerrectorías, 50 abogados asesores, nombramiento de 179 administrativos en provisionalidad que la tienen con un pasivo de 110 mil millones, que es la tercera parte de su presupuesto (330 mil millones) con supuestos contratos a los sindicatos de administrativos y a los entes de control para que les archiven procesos y sancionen a los denuncian la corrupción.

“No incluyen en un presupuesto, un pasivo contingente, ante los procesos judiciales que tiene la entidad (82), más el de Ecopetrol y la caja de previsión. ¡Qué barbaros! cuando caiga uno de estos, hay que cerrar la universidad, porque la tienen funcionando con sobregiros y con endeudamiento de vigencias futuras (llevamos más de 2 años que mandan el personal de vacaciones, en diciembre sin pagos. Le ponemos un mes que el gobierno nacional atrase los giros y verán a esos, que ahora apoyan la corrupción, protestando”, puntualizó el sindicato.