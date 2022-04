"El barco" de Karol G que salvó la vida de una reclusa

"Cuando yo supe que venía, me volví loco empecé a gritar, tenía mucha felicidad, porque a mi ella me fascina, me encanta", dijo Toscano.

Considero que el mayor sueño de un fanático con su artista preferido es poder compartir con esa persona en un escenario, tomarse una foto o abrazarlo, por fortuna Estefani Martínez quien esta privada de la libertad pudo hacer estas tres cosas con su cantante favorita Karol G.

"Ella me señala y me dice tú ven a cantar conmigo, pero yo estaba muy tímido, tenia muchos nervios, pero en la reclusión saben que yo canto, entonces me animaron y subí... al montarme en la tarima con ella yo sentí que mi vida cambió, la emoción, volví a nacer", aseguró.

Estafani es conocida en la cárcel El Buen Pastor como “Toscano” o “Tosco” hace seis años está recluida por porte de estupefacientes y hurto; y aún le quedan 10 años en este lugar, pero el pasado sábado 12 de marzo cuando Karol G fue hasta la cárcel, Toscano volvió a nacer y a creer que la música la podría salvar.

"Yo soy paciente psiquiatrico e intenté suicidarme muchísimas veces, de hecho esos días había salido de una clínica de reposo, porque tuve un intento de suicidio muy fuerte... pero desde ese día que cante con Karol mi vida ha cambiado mucho, quiero luchar por mi vida, me dieron ganas de vivir".

Toscano actualmente sigue cantando para las demás mujeres privadas de la libertad y añora el día en que vuelva a ver a su cantante favorita, a quien hoy le debe sus ganas de salir adelante.

"Karol G tienes ganado el cielo, Dios te bendiga y ojala vuelvas pronto a visitarnos, gracias por tu humildad y por haberme dado ganas de seguir adelante con mi vida".