Calles de El Pozón: inundadas por aguacero y falta de drenajes

Desesperados se encuentran los habitantes del sector Nuevo Horizonte del barrio El Pozón en Cartagena, por el último aguacero que cayó en gran parte de esta capital. Tras la fuerte lluvia, las calles todavía permanecen inundadas ante la falta de un drenaje o desagüe que permita su evacuación.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta situación también ha provocado afectaciones en la piel de algunos vecinos, teniendo en cuenta que aumentan los mosquitos y el desbordamiento de los manjoles con aguas de alcantarilla.

Volvieron las emergencias a causa del invierno en Cartagena

"No encontrábamos cómo sacar a los niños de la Institución Educativa Luis Carlos Galán porque el agua no nos dejaba transitar. No pudimos dormir en toda la noche pensando que podía caer otro aguacero, ya escurrió y todavía el agua está a pocos centímetros de superar el andén", manifestó

Ruth Rodríguez, habitante del sector.

Los estudiantes de este plantel fueron sacados por los padres de familia porque todo el plantel se inundó. "Tuvimos que cargar a nuestros niños en los hombros para poderlos sacar del colegio. Algunas personas echaron escombros en las calles que no están pavimentadas y eso ocasiona que el agua se represe. Sumado a eso, las calles que sí están pavimentadas no tienen desagües", sostuvo Juan Padilla, padre de familia.

Los habitantes hicieron un llamado al Alcalde de Cartagena para que haga presencia en este sector ya que las motobombas llevadas por la Oficina Distrital para la Gestión del Riesgo no fueron suficientes. "Queremos que Dau venga a nuestro barrio lo más pronto posible con soluciones inmediatas. No me imagino que podría llegar a pasar si cae otro aguacero, tendremos que salir en lanchas", puntualizó Ruth Rodríguez.