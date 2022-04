Usuarios de Eps piden respeto y mejoras en el servicio en Cúcuta

Los padres de niños con enfermedades de alto costo realizan un llamado a las autoridades locales para que brinden acompañamiento y faciliten una solución a los problemas en la prestación del servicio, asignación de citas con especialistas y tratamientos domiciliarios, a los que no han podido acceder desde el traslado.

Denuncian que las EPS receptoras no prestan la atención adecuada y no autorizan las visitas domiciliarias para los niños que no pueden ser trasladados a los centros asistenciales, servicios que se prestaban con dificultades por las entidades que fueron retiradas del servicio.

Viviana Galvis vocera de los usuarios dijo a Caracol Radio que, “la secretaria de salud como entidad superior debe actuar, porque el servicio no está funcionando bien, nosotros como usuarios hemos ido a radicar, ellos no nos quieren atender, llevamos prácticamente un mes y estas entidades no nos han dado un mínimo de atención”.

Añadió que, “nada está vigente, todo nos toca empezar de cero, muchos no hemos podido sacar cita con medicina en general y cuando ya logramos la cita, los especialistas no quieren autorizar, porque toca sacar cita con el pediatra y sea este el que orden esto”.

Advierten los usuarios que muchos niños han tenido un deterioro en el estado de salud, por las demoras en la continuidad en los servicios especializados.