VIDEO: invasión de carril de una camioneta casi provoca tragedia en Bolívar

Con normalidad transcurre el plan retorno en las vías de Bolívar, sin embargo, en las últimas horas casi se registra una tragedia por una invasión de carril de una camioneta en la Troncal de Occidente, a la altura del municipio de San Juan Nepomuceno.

En redes sociales es viral un video en donde un conductor evidencia la imprudencia de una camioneta. En el audiovisual se aprecia que el vehículo invadió el carril para adelantar a una tractomula en una zona en donde no podía hacerlo y por esa maniobra estuvo a pocos metros de chocar de frente con otro automotor.

“Vehículo Toyota Prado, placa FUS 125. Sepa usted que estuvo a poco de borrar a una hermosa familia este sábado 16 de abril 2022 en la vía San Juan Nepo. Espero que haya llegado con bien a su casa”, aseguró Julio R. Maza en su cuenta de Twitter.

“A través de la placa de la camioneta pudimos establecer su lugar de residencia y ubicar el número telefónico, donde no ha sido posible vía telefónica porque el mismo se encontraba apagado. Llegamos a su lugar de residencia para tomar contacto con el propietario del vehículo con el fin de establecer si era él o era otra persona el que iba conduciendo, pero no fue posible porque no se encontraba en su residencia. La recomendación es a no hacer ese tipo de maniobras imprudentes”, aseguró el capitán César Galván, comandante (e) de la Policía de Tránsito de Bolívar.

La Policía de Tránsito pidió a los conductores respetar las normas y no exceder los límites de velocidad, ya que son las principales causas de los siniestros viales en el departamento.

Este tipo de maniobras peligrosas en la vía incurren a una infracción de tránsito de un salario mínimo. “No podemos llegar a aplicarla aún porque toca tener claridad quien era la persona que conducía el vehículo”, reiteró el capitán Galván.