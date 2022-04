Cartagena, escenario para escoger a concursantes de The Look of The Year

Por primera vez la ciudad de Cartagena será escenario para escoger a un grupo de ganadores que participarán a nivel nacional en The Look of The Year.

Este concurso de moda se ha convertido en una plataforma para que potenciales modelos sean capacitados de manera profesional y puedan impulsar sus carreras. Entre las modelos influyentes que iniciaron su carrera con este concurso se encuentran Cindy Crawford, Gisele Bündchen y Naomi Campbell.

Anualmente el evento atrae alrededor de 350.000 participantes de aproximadamente 70 países en el mundo, con castings celebrados en más de 800 ciudades.

Cartagena en esta ocasión escogerá a un grupo ganador de jóvenes participantes, que pasarán a concursar a Bogotá a nivel nacional, para luego escoger al grupo ganador que representará a Colombia a nivel internacional.

Los ganadores de la ciudad de Cartagena serán premiados con la cobertura total del viaje a Bogotá y en caso de ser seleccionados para concursar en el certamen a nivel internacional, también se le cubrirá el total de sus gastos.

Para los modelos interesados, las inscripciones estarán abiertas en el mes de mayo del 2022 en la ciudad de Cartagena. Además, en el mes de junio se hará un evento de presentación del primer grupo de participantes, en donde medios comunicación, diferentes marcas y patrocinadores harán parte de esta noche fantástica llena de moda. Los interesados en asistir podrán tener acceso con boletería.

Para mayor información del evento The Look of The Year Cartagena 2022, podrán contactarse a través del número de celular +57 314 3211084.