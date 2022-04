Denuncian incumplimientos en proyectos productivos del PNIS

El tema del PNIS en el marco de la mesa de dialogo fue uno de los más neurálgicos, las denuncias por incumplimientos en la entrega de los recursos, la mala calidad de los insumos y los presuntos sobre costos fueron evidenciados por los representantes campesinos.

Señalaron que ni los alimentos para los animales, eran de calidad, comparados con los precios que se facturaban para justificar las ayudas, otro caso que alertan es que las promesas del dinero por la sustitución a la fecha no han sido entregadas a quienes realmente debieron salir de las zonas para adelantar la sustitución.

El propietario de una de las fincas en la zona de caño indio, le relato a Caracol Radio, “Yo soy firmante del PNIS en la vereda caño de indio, les preguntó a los señores del PNIS, donde están los 18 millones Del proyecto productivo mío, me hicieron vender mi finca en Caño Indio, en el Mirador, me toco vender la tierra porque me arrancaron las 4 míticas que tenía Allá”.

Añadió que, “me tocó desplazarme del municipio de Hacarí a cultivar café Cerca de un año después Qué arranque las matas de coca que me llegada La Plata del proyecto para poder poner a producir mi finca y hasta el día de hoy a mí no me han llamado para saber si quiera que pasó con la finca”.

Las denuncias sobre incumplimientos se reportan por parte de varios beneficiarios en los municipios incluidos en este programa del gobierno nacional.