Tenga en cuenta los horarios del Sendero de Monserrate en Semana Santa

En el marco de la Semana Santa que inicia este domingo 10 de abril, la Alcaldía de Bogotá, junto con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), han establecido las medidas para el ingreso al sendero de Monserrate.

Los días santos, correspondientes al domingo 10, jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de abril, se habilitó el ingreso al sendero desde las 5:00 a.m. hasta las 11:59 a.m.; por otra parte, el lunes 11 y miércoles 13, el ingresó se autorizó desde las 5:00 a.m. hasta a 1:00 p.m.; entre tanto, el martes 12, el sendero no estará habilitado dado que estará en mantenimiento.

De igual manera, la alcaldesa Claudia López indicó que con el fin de garantizar la protección de algunas personas, se han estipulado algunas restricciones para el ingreso, pues “está prohibido subir con mascotas, mujeres en un estado de embarazo, niños y niñas que midan menos de 1 metro de estatura y personas mayores de 75 años”, dijo; sin embargo, estas medidas solo aplican para la ascenso del sendero.

Por otro lado, se tiene previsto que para los días de mayor afluencia, se tenga un aforo de 60 mil asistentes por jornada, razón por la cual se permitió que las personas puedan descender por el sendero hasta las 4:00 p.m.