¡Mamá, ayúdame! El desesperado llamado de un niño víctima de matoneo

Según la denuncia, todo empezó en septiembre del año pasado cuando el niño de 10 años empezó a cursar el grado cuarto en el Colegio Vermont. Su madre, Lina Marcela Ramírez, dijo que su sueño era que el menor adquiriera un mejor aprendizaje en una institución Bilingüe.

Las señales, según ella, empezaron cuando un compañero del colegio fue invitado a la casa del menor y los alertó del maltrato que estaba padeciendo "nos cuenta que a Marco le estaban haciendo bulling en el colegio, le estaban diciendo marco gay y lo estaban tratando mal".

En medio del temor, el niño le dijo a sus papás que "no estaba pasando nada", sin embargo, ellos buscaron la oportunidad de hablar con algunos directivos pero aseguran que más allá de reuniones no hubo una solución definitiva. Pasaron los días y las agresiones incrementaron "llegada con los termos quebrados, un día me llegó con la orejita rajada porque le habían tirado su propio cuaderno y lo habían aporreado, no lo dejaban jugar fútbol". A pesar de todo, la madre del niño dice que él siempre le decía que nada de lo que estaba pasando era "grave".

Antes de salir a vacaciones, el niño rompió el silencio y le dijo a su mamá que otros compañeros lo golpearon y lo maltrataron verbalmente. Ella, desesperada dice que llamó a los acudientes de los supuestos agresores pero no recibió una oportuna respuesta, con excepción de dos mamás que fueron receptivas a la queja.

En Enero, el niño regresó de las vacaciones y la mamá, en medio del llanto contó lo que le dijo "mamá ayúdame, yo no quiero volver a ese colegio y no volvió. Se me enfermó, me rebajó 4 kilos, me dejó de comer, dejó dormir bien, no era capaz de dormir en su habitación".

La familia interpuso la queja con el rector y, aunque asegura que el directivo fue receptivo, la institución no tomó acciones contundentes y como el daño ya era irreversible tomaron la decisión de retirarlo. Después de la difícil situación el menor hizo una pasantía en su anterior colegio, pero la misma institución lo desescolarizó por un supuesto bajo rendimiento académico en Matemáticas.

Actualmente el niño no se encuentra estudiando, pero ya le abrieron cupo en un colegio de Rionegro y continúa con sicólogo porque su autoestima está muy afectada y sigue muy retraído. La madre angustiada dijo que en su caso se sintió muy sola.

Caracol Radio habló con el rector del colegio Vermont y esto respondió "la información individual de cada estudiante la manejamos directamente con sus familias. Aún así le puedo confirmar que en todos los casos seguimos los procedimientos especificados por la ley y nuestro manual de convivencia para atender cualquier caso relacionado con la convivencia en nuestro plantel".

La madre del menor exigió justicia y le hizo una invitación a otras madres que estén pasando por una situación similar para que no guarden silencio y pidan ayuda.