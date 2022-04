Líderes de Muzo en Boyacá denuncian amenazas contra sus vidas

Con una misiva elevada a la Unidad Nacional de Protección, a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la Nación dentro de otras entidades, los pequeños y medianos comerciantes de esmeraldas, y los guaqueros de Muzo, alertaron por amenazas que vendrían aparentemente por cuenta de personas que no son de la region, y aparentemente provocadas por la labor de la búsqueda, extracción y comercialización de esmeraldas.

“La misiva es con el fin de que seamos escuchados ya que tenemos temor por nuestras vidas, queremos que nos colaboren con la proteccion de nuestras vidas, pero que la proteccion sea hecha y no plasmada en un papel como se hizo el año pasado y vea lo lamentable que ocurrio hace ya 11 dias el asesinato de un compañero. Nosotros con anterioridad hicimos las denuncias de las amenazas que nos hacian por nuesro trabajo con la comunidad y nada hicieron por nosotros y hoy es triste ver como ya no esta nuestro compañero, asesinado en su casa por manos criminales que no pensaron que dejo tres hijos solos, sostuvo en diálogo con Caracol Radio la Vicepresidenta de la Asociacion del Comité de Guaqueros Intermunicipal Comunitario de Muzo, Gladis Florido Guarín.

Agregó que “les pedimos la colaboración urgente de la proteccion, que se nos brinde un transporte, el acompañamiento de la policia en la via de ida y regreso a nuestro trabajo, donde lo que hacemos es para el beneficio de mas de 5.000 personas Guaqueros de todo el occidente de Boyacá, ustedes que son los entes de control miren hacia este terruño aca estamos pidiendo,algo muy urgente, no queremos llorar otro compañero mas y no queremos ver mas hijos sin sus padres. Nosotros somos gente de paz y aca existimos estos colombianos tambien que merecen vivir tranquilamente y en paz”.

Aseguraron que cada momento que pasa sin protección, es un riesgo enorme, del cual ya se ha elevado alertas, pero que, según la denuncia, creen que quedan en el papel, y no trascienden a la práctica.