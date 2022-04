Pese a licitación, gobernador insiste en riesgos por cambio de contratistas

Aunque ya 10 empresas entre nacionales y extranjeras se presentaron para la licitación de la fase 2 del proyecto Hidroituango, que iniciaría en el mes de septiembre, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se mantiene en su posición de que esta cambio podría significar un riesgo:

“Yo sigo insistiendo en lo que he insistido siempre, porque uno en esto tiene que mantener una posición coherente: a esta altura del partido, el cambio de contratistas puede significar, como no sólo lo he dicho yo sino también la academia, el informe de Pöyry Y otras voces muy importantes: un riesgo. Y por eso yo llamo la atención sobre esa situación, porque cualquier riesgo, cualquier cambio que aumente los riesgos de, por ejemplo, las comunidades aguas abajo, de la no entrada en operación con lo que se afecta la energía para el país y los ingresos para los socios, debe mirarse con muchísimo cuidado”, afirmó el mandatario quien aclaró que no quiere entrar en la evaluación de las firmas que se han presentado

En contraste, el alcalde de Medellín Daniel Quintero insiste en que este proceso debe hacerse ya que en el contrato madre no se fijó un contratista para la segunda fase del proyecto :

"La ley no permite no cambiar la segunda etapa, lo que estaba licitado era la primera etapa, siempre fue pensado así. Este es un proceso completamente abierto donde están participando diez empresas, que no hay ninguna chiquita porque todas son grandes e incluso están los mismos contratistas, es decir, ellos también están participando. No tiene por propósito cambiarlos, tiene por propósito cumplir la ley",afirmó Quintero

Pese a estas declaraciones, desde la gerencia de EPM se ha expresado que las condiciones que se pactaron en el contrato inicial no son favorables para EPM y que además necesitan un contratista cuyo “cronograma se pueda forzar"