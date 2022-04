Lanzan Cartilla Ambiental

Con el propósito de educar a los niños del país sobre el cuidado ambiental, la protección de los recursos naturales y la importancia de la Naturaleza en general, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional se unen al Banco Agrario de Colombia para la presentación de la cartilla ambiental “Yo cuido mi planeta. Embajador y defensor de la Tierra”.

La idea surgió en 2021 durante una de las actividades que se llevaron a cabo en el marco de la Sembratón, donde funcionarios y clientes del Banco, apoyados por miembros del Ejército Nacional, participaron en la siembra de más de 100 mil especies nativas en varias regiones del país, como aporte a la iniciativa liderada por el Gobierno Nacional de sembrar 180 millones de árboles.

A través de esta cartilla que cuenta con dos personajes, el Embajador y el Defensor, se generará conciencia del cuidado del medio ambiente con el propósito de construir en ellos una sociedad más comprometida en educación ambiental y garante de la preservación y conservación de su entorno natural.

En el marco de esta estrategia se creó el Plan Artemisa, donde 23 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública han logrado recuperar 27 mil hectáreas de bosques amenazados por grupos ilegales.

Para el ministro de Defensa, Diego Molano, Artemisa no solo es un Plan para combatir a los ilegales que atentan contra los recursos naturales: “Es, además, una premisa que ya quedó impresa en la misión de las Fuerzas Militares y que debe quedar también en la consciencia de los colombianos, por eso la importancia de acompañar esta iniciativa que les llegará a las nuevas generaciones”.

El presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, señaló que “nunca antes las Fuerzas Armadas, como en este Gobierno, habían tenido un rol tan importante como guardianes del medio ambiente en Colombia, y ese es un legado que dejará el Presidente Duque en su Gobierno”.

Y resaltó que el Banco ha emprendido una serie de iniciativas en materia de sostenibilidad ambiental, pues, además de la Sembratón, se hicieron acuerdos con alcaldías y autoridades ambientales regionales para asegurar que el Banco Agrario no coloca créditos en parques naturales, y se le exigió a todo beneficiario de crédito agropecuario el compromiso formal de no deforestar para la ejecución del proyecto productivo objeto del crédito, so pena de la cancelación del mismo.

A partir de hoy, este material pedagógico se distribuirá inicialmente entre niños que habiten poblaciones aledañas a parques naturales y zonas protegidas, y paulatinamente se irá distribuyendo a lo largo y ancho del territorio nacional, promoviendo en los niños la cultura del cuidado ambiental, donde la huella ecológica que se empieza a dejar sea determinante para garantizar una mejor calidad de vida a las futuras generaciones.