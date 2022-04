Para robarlas, ladrón arrastró a dos mujeres en Bucaramanga

Las víctimas, mamá e hija que se movilizaban en su motocicleta por la autopista Bucaramanga - Floridablanca fueron atacadas por un ladrón, que las tumbó y las arrastró para tratar de robarles un bolso.

Debido al accidente, provocado por el delincuente, que también manejaba una motocicleta, ambas mujeres resultaron con graves heridas y una de ellas fue sometida a una intervención quirúrgica.

"Mi mami que iba de pasajera recibiò el golpe en la cara, se golpeò el ojo, tiene inmovilizado un brazo, tuvo un golpe en la cintura. Yo que iba manejando, estoy raspada las piernas y los brazos, me levantè una uña, tengo morados y en el piel derecho me rompì y fui intervenida por un cirujano plàstico, estoy inmovilizada y no puedo caminar", dijo Tatiana Quiroga a Caracol Radio.

Aunque el ladròn no logrò su cometido, gracias al material resistente del bolso, ambas mujeres reportan que el hecho de inseguridad les provocò una incapacidad superior a los 10 dìas.