Bloqueo en Usiacurí por falta de agua

En la tarde de este domingo un grupo de 200 habitantes del municipio de Usiacurí bloquearon la vía principal de acceso a la población argumentando que ya llevan seis días sin el servicio de agua potable.

Yosimar Cera, líder comunitario del municipio, señaló que el turismo no se puede atender por falta de agua, el viernes se cerraron los colegios y que como plan de contingencia se han llevado carrotanques, pero no son suficientes.

“Probablemente mañana no abrirán los colegios nuevamente, somos un pueblo hermoso, pacifico, pero no aguantamos más. Hay turistas que intentan ingresar al municipio pero no pueden”, señaló.

Cera aseguró que desde hace dos meses el servicio ha desmejorado con frecuentes interrupciones. “El agua llega solo en horas de la madrugada, por lo que si queremos abastecernos no hay que pegar un ojo en las noches pendientes de que empiece a salir el liquido por la llave”, relató.

La empresa Triple A emitió en horas de la mañana un comunicado en el que asegura que “se presenta una falla de energía en la zona de la Estación Costero 1 por lo cual trabaja con sus plantas de suplencia para los municipios de Usiacuri y Piojó”.

Agregó que de igual manera trabaja con cuadrillas den la reparación de dos fugas ubicadas en el sector de La Peronilla y la otra en la zona de basurero vía alterna Baranoa - Juan de Acosta.