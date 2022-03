Protesta en Floridablanca para impedir que quiten semáforo en Anillo Vial

En la Alcaldía de Floridablanca, a las 8 de la mañana, de este jueves, 31 de marzo, varias familias que vivien por el Anillo Vial estarán protestando, debido a la inconformidad por el anuncio de que existe la posibilidad de que se quite el único semáforo que hay en este corredor vial, a la altura del conjunto Mediterrané Royal.

Dicen que si quitan está señalización podría aumentar los accidentes de personas que laboran y viven en los conjuntos residenciaales como Mediterrané, San Simón y fincas del sector.

Orlando Espinosa, habitante de uno de los conjuntos, dijo que alrededor de mil familias serían las afectadas con esta propuesta emitida por el Concejo de la ciudad dulce.

"Hablan de unos estudios, es necesario cerrar ese cruce, ese cruce está demarcado y con semáforo, nos preocupa que si se quita, se desmejora la situación, tenemos muchos personal que labora en los conjuntos, deben usar la vía, es un peligro".

Aunque al Invías no se le ha notificado sobre este posible cambio, le ha dicho a Caracol Radio que por ser una vía nacional, lo más común es que se quite este semáforo, sin embargo, no ha sido socializado.